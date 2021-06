Volle Fahrt voraus am Neusiedlersee

Ferien-Feeling für Alle.Was den Platz für Eltern so angenehm macht, ist das direkt an das Bad angrenzende Lokal „Das Fritz“. Ähnlich schick wie die hippe Bar „Mole West“ in Neusiedl bietet das Restaurant auf der vielfältigen Karte durchaus anspruchsvolle Küche. So stehen die gegrillten Scampi und der Pfirsich-Daiquiri dem Italien-Urlaub keineswegs nach. Was auch für das Bio-Eis gilt.

Bevor die Badesaison beginnt, bietet sich eine andere Programm-Kombination an. Nur acht Minuten Autofahrt vom See entfernt liegt der beliebte Familypark. Im Disneyland für Kleine können Familien mit einer Eintrittskarte den ganzen Tag Bahnen fahren.

Der „Seedrache“ und die Achterbahn „Götterblitz“ sind vielleicht nicht so hoch wie die Bahnen im Wiener Prater, aber dafür ersparen sich Eltern die Diskussion über die Zahl der Fahrten. Für Kinder reicht das Adrenalin hier allemal. Wer einen Tag mit weniger gutem Wetter erwischt, muss sich kaum anstellen und weniger Eis kaufen. Hat also alles seine Vorteile.

Wer bei Sommerhitze durch den Park wandert, kann sich nachher noch mit einem Abstecher an den See belohnen. Für das gemütliche Essen am See nach dem Tag im Park liegt das „Katamaran“ in Rust am besten. Dort kann man mit Blick über das Wasser die Hektik eines Abenteuertages wieder ausklingen lassen.