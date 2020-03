Viva Valencia! Das Frühlingsfest für Pyromanen trotzt dem Virus

Adel aus Andalusien

Valencia war einst die Heimat des aus Aragonien stammenden Adelsgeschlechts der Borgia, die sich anderswo erst so richtig einen Namen machen sollten – als Päpste in Rom. Ein anderer berühmter Spanier ist Rodrigo Díaz de Vivar. Im Jahr 1094 hat er als „ El Cid“ die Stadt von den Mauren zurückerobert.

Der Feldherr fand zwar seine letzte Ruhe hier, hochgehalten gehalten wird er trotzdem nicht im Übermaß. Valencia ist eine Stadt der Kultur und Kulinarik, nicht des Kriegshandwerks. Für Besucher ist das perfekt. So kann man sich ganz auf das konzentrieren, was in den vielen mit alten Kacheln dekorierten Bars der Altstadt serviert wird: Tapas, Tapas und nochmals Tapas.

Spanische Speisen haben noch jeden Touristen begeistert, allen voran einen weit gereisten US-Amerikaner mit sonnengegerbter Haut und weißem Vollbart: Ernest Hemingway. Vor 95 Jahren machte der Autor auf der Suche nach den schneidigsten Toreros und schönsten Stierkampf-Arenen zum ersten Mal Station in Valencia. 1959 war er ein zweites Mal hier, um über die Kämpfe der Matadore Luis Miguel Dominuin und Antonio Ordonez zu schreiben. Zwischendurch ging sich abends ein Mahl am Stadtstrand Malvarrosa aus, bei Juanita Balleguer im Restaurant La Pepica. In seiner posthum erschienenen Erzählung „Gefährlicher Sommer“ berichtet er davon.

Erfreulich dabei ist: Wer heute in dem 1898 gegründeten Familienlokal speist, kann die Glücksgefühle des Literaturnobelpreisträgers nachvollziehen: „Das Dinner bei Pepica war wunderbar. Man konnte sich aussuchen, was man gegrillt oder gebraten haben wollte, und die Meeresfrüchte und die valencianischen Reisgerichte waren die besten am ganzen Strand.“ Sein Lieblingsgericht steht heute noch auf der Karte. Paella mit Langusten. Buenos!