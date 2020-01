Video: Mit dem Luxuszug entlang des Jakobswegs

Mit Schwung fahren wir in den Bahnhof von Santander ein und befinden uns mitten im Trubel dieser kosmopolitischen Hafenstadt. An der eleganten Uferpromenade wurde kürzlich inmitten eines Parks das auffällige Kulturzentrum „Centro Botin“ eröffnet, entworfen vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano. Auch hier trifft man auf Pilger, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind; man erkennt sie an den Muschelschalen, die von ihren Rucksäcken baumeln.

Der Bahnhof Bilbao-Concordia ist hundert Jahre alt und ein Juwel der Belle Époque. Am Flussufer gegenüber liegt das Stadttheater. Höhepunkt für jeden Kunst- und Kulturbeflissenen ist aber ohne Zweifel das Guggenheim-Museum, ein architektonisches Meisterwerk, das das Bild der einstigen Industriestadt völlig verändert hat. Jung und Alt treffen einander hier, Straßenkünstler tragen das ihre zur Unterhaltung der Passanten bei. Vor der Fassade dieses einzigartigen Museums erhebt sich die neun Meter hohe Bronzeskulptur einer Spinne. Ihre dünnen Beine werden von künstlichen Nebelschwaden umhüllt – ein mystisches Bild.

In der Baskenstadt San Sebastian geht diese außergewöhnliche Woche zu Ende. Entlang der Stadt schmiegt sich ein breiter Sandstrand um eine weite Bucht. Sie erinnert in ihrer Form an eine Jakobsmuschel und damit an jenes Symbol, das uns während der gesamten Reise begleitet hat. Nach und nach setzt sich aus Landschaften und Städten, aus Kultur und Kulinarik ein buntes Puzzle zusammen.