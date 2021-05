Unterwegs mit dem Scampifischer in der Kvarner Bucht

Hand aufs Herz: Appetitlich und schön für das Auge, das ist anders. So ehrlich muss man schon sein, wenn man sie am Ende ihres Lebens um eben dieses schwimmen und japsen sieht: Hektisch navigieren die zwei Dutzend zartrosa Kaisergranate in einem weißen Kübel, in dem früher einmal Farbe angerührt wurde und der heute auf dem Boden des alten Fischerkahns steht.