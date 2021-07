Unmöglich? Reisen ins Erdinnere, in die Zukunft und ins Unterbewusste

Virtueller Erholungsurlaub: Kurztrip mit der VR-Brille

Virtuelle Realität wirkt immer lebensechter. Vielleicht arbeiten VR-Headsets irgendwann so überzeugend, dass sie das menschliche Bewusstsein in einen vollwertigen Urlaub schicken und damit den erholsamen Besuch am Strand überflüssig machen. Bis dahin können sich technologiebegeisterte Reisende VR-Attraktionen ansehen, die zumindest einen kurzweiligen Ausflug in computergenerierte Welten ermöglichen. Das Australische Nationalmuseum in Canberra befördert seine Besucher zum Beispiel mit einer VR-Erfahrung in die Antarktis. Nach etwa einer halben Stunde in der virtuellen Kälte, erscheint den "Urlaubern" anschließend die Sonne Australiens gleich noch wärmer.