Trüffel, Käse und Risotto: Eine Reise zu den Schätzen des Piemonts

„Vercelli ist das Reis-Zentrum Italiens“, sagt die italienische Gräfin Clara Cavalli d’Olivola stolz, auf deren Landgut, einem ehemaligen Zisterzienserkloster, die Mönche schon vor Jahrhunderten Reis angebaut haben. Noch immer fährt man in dieser Gegend an unzähligen Reisfeldern vorbei. Zusammen mit ihrem Sohn Paolo führt die Gräfin diese Tradition fort. Als Prinz unter den hiesigen Reissorten gilt der Carnaroli-Reis, der auch gerade in der Gutsküche im Topf von Köchin Carla heftig brodelt.

Mit Risotto verhält es sich nicht viel anders als mit dem Essen in dieser Region: Keine Hetze, man nimmt sich Zeit und isst so lange, wie man isst. Kein Wunder, dass die Slow-Food-Bewegung hier ihren Ursprung hat. Gegründet wurde sie in den 1980ern von Carlo Petrini im Ort Bra, wo mittlerweile eine Slow-Food-Uni für Gastro-Wissenschaften und eine Weinbank mit Weinen aus ganz Italien entstanden sind. Die Organisation setzt sich längst weltweit ein: für saubere, faire Produkte aus der Region und die Rettung vom Aussterben bedrohter Lebensmittel.

Alte Käserezepte

Auch Silvio Pistone gehört zu den kulinarischen Rettern im Piemont. Seit über zwanzig Jahren hat er sich mit seiner kleinen Käsemanufaktur „Cascina Pistone“ begeistert dem typischen Toma verschrieben. Dort, etwas versteckt an einer Landstraße in den Bergen, sorgt er dafür, dass traditionelle Käserezepte nicht verloren gehen. „Ich habe so manche alte Dame bekniet, dass sie mir ihr Rezept verrät“, erzählt er schmunzelnd, als er in seiner rustikalen Hütte mit Panoramablick ein Tablett mit Käse auf den Tisch stellt.