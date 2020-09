Tour de Paris: Mit dem Fahrrad die Seine-Metropole erkunden

Links durch eine unscheinbare Nebengasse und das Ufer der Seine ist erreicht. Es ist zehn Uhr, der Himmel über Paris strahlend blau, die Sonne taucht Fluss und Brücken in ein warmes Licht. Gegenüber das jetzt wahrscheinlich am häufigsten besuchte Wahrzeichen von Paris: Die Kathedrale Notre-Dame, beziehungsweise die Baustelle der vor einem Jahr durch einen Brand stark beschädigten Kirche. Auch andere Radfahrer halten hier an und blicken auf die Stützwerke der großen Fenster und die hohen Kräne, die ununterbrochen Material heranbringen. 2024, zu den Olympischen Spielen in Paris, soll Notre-Dame wiederhergestellt sein. Wir queren die Seine und radeln zügig weiter, meist im angenehmen Schatten von Platanen.

Beim Musée d’Orsay halten wir uns rechts und lassen die Räder zum Uferkai der Seine hinunterlaufen. Was bis vor wenigen Jahren eine zweispurige, kreuzungsfreie Schnellverbindung durch das Zentrum von Paris war, ist jetzt eine breite Radstrecke. Der verlockende Duft von Crêpes verleitet zu einer Rast am Seine-Ufer. Hier lässt sich die Atmosphäre am Fluss mit den vorbeiziehenden Schiffen am besten genießen, zwischen den Frachtkähnen sind auch einzelne Touristenboote zu finden. Bei der Durchfahrt unter einer Seine-Brücke hat sich ein Trompeter platziert und nutzt gekonnt das Echo, das dieses Bauwerk für seine Darbietung abgibt.

Ein kurzer Abstecher führt zum Boulevard Saint-Germain. Beidseitig gesäumt von prachtvollen Hausfassaden reihen sich Läden der Luxusmarken aneinander. An den schmiedeeisernen Gittern der Gartenanlage der Abtei Saint-Germain-des-Prés präsentiert seit einigen Jahren ein Künstler aus Indien seine Freiluft-Galerie. „World is Poetry“, die „Welt ist Poesie“, steht als Motto über seinen Bildern. Plötzlich steht der 70-jährige Yaseen Khan vor seinen Bildern, unverkennbar mit seinem hochgewachsenen, schlaksigen Körper, dem locker sitzenden weißen Anzug und Hut. „Von ein paar Versen inspiriert, beginne ich, an der Leinwand zu arbeiten. Das Gemälde ist ein Spiegelbild meines Geistes, der durch Gedichtverse inspiriert wird.“ Mit dem Eiffelturm im Rücken queren wir die Seine. Das Ziel ist der Triumphbogen, so wie für Radprofis bei der Tour de France. Die breite Champs Elysees geht es bergab, auf eigenem Radweg immer im Schatten der akkurat fassonierten Platanen-Alleen. Beim kurzen Halt an einer Ampel bleibt eine Frage offen: Wann und wie wird diese kilometerlange Baumreihe so exakt geschnitten? Die Prachtstraße mündet in den Place de la Concorde mit dem mächtigen Obelisken in der Mitte. Im breiten Kreisverkehr heißt es aufpassen.