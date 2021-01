Tipp vom Vip: Kabarettistin Verena Scheitz und ihr Kreta

KURIER: Was empfehlen Sie jedem Kreta-Neuling?

Verena Scheitz: Griechisch.

Die Insel ist doch eh so touristisch, kann da keiner Englisch?

Du hast auf Kreta, wie auf vielen Inseln, eine imaginäre Linie: Im Norden gibt es hier viel Tourismus, im Süden ist er sehr gemäßigt und wird auch nicht groß ausgebaut. Dort sind wenige Menschen, dort kommen die Griechen hin. Ich fahre immer direttissimo in den Süden, im touristischen Norden, in Heraklion und Agios Nikolaos, war ich in all den Jahren dreimal. Das ist mir zu organisiert, zu geführt. Ich will am Leben der Griechen partizipieren, da mitschwimmen, und dafür braucht man die Sprache, im Süden redet am Markt niemand Englisch.

Wieso fährt man so oft auf eine Insel, die nicht einmal so groß wie Kärnten ist?

Das begann mit einer persönlichen Geschichte: Vor zehn Jahren ist eine Freundin an Krebs erkrankt und an den südlichen Spitz Kretas in das Dorf Pitsidia ausgewandert. Ich besuchte sie, habe das mit einer Auszeit verbunden, um ein neues Kabarettprogramm zu schreiben. Damals gab es dort nichts außer einem Fleischhauer, für alles andere musste man in das nächstgrößere Dorf. Zuerst war ich überfordert, ich kannte nur Urlaub im Hotel, alles organisiert und geführte Ausflüge. Diese Reise hat meine Urlaubsart komplett geändert, heute brauche ich immer Appartement und Auto, damit ich überall hinkann, wann ich will, jederzeit auf Entdeckungstour gehen kann.

Und was haben Sie alles entdeckt? Die Freundin ist ja wieder gesund, oder? Ja, vollkommen. Sie lebt noch immer dort und ich bin regelmäßig auf Besuch. In den ersten Jahren hab’ ich mir viel angeschaut, vom Psiloritis (höchster Berg Kretas, 2.456 m) bis zur Samaria-Schlucht. Ich hab den Süden nach und nach erkundet. Vor sieben Jahren kam dann eine andere Freundin erstmals mit und da hat sich mein Verhalten wieder gedreht. Sie liest in zwei Wochen am Strand fünfzig Bücher. Ich schaffe nur drei, aber ich schaue viel aufs Meer, höre Musik und bin kreativ. Im Süden verteilen sich die wenigen Besucher, da bist du am Strand im Umkreis von fünfhundert Metern alleine. Unser Rhythmus: Appartement – Frühstück in einer kleinen Bäckerei – Strand – und am Abend gehen wir essen und musizieren. Diese Community in Pitsidia musiziert viel.

Das liegt ja auch beim früheren Hippieort Matala mit den Höhlen.

Ja, aber ich bin kein Matalafan, außer während des Musikfestivals. Es ist schon eine gewisse Hippiestimmung, da gibt es diesen Strand, the „Red Beach“, den man nur von Matala aus zu Fuß über einen Berg erreicht, da geht man vierzig Minuten. Dort trifft sich gerne ein Teil der österreichischen Kabarettszene. Aber es ist vor allem ein Erholungsurlaub. Ich liege am Strand, lerne mittlerweile die Sprache ganz gut. Und ich esse täglich gegrillten Oktopus, wirklich täglich, das ist mir schon ein bisserl peinlich. Aber wir zelebrieren das dort, essen nur lokal, auch wenn uns der griechische Salat nach zwei Wochen bei den Ohren herauskommt. Und manchmal juckt es uns und wir fahren wieder die Orte ab, die wir für gut befunden haben. Zum Beispiel zum Botano nach Kouses. Der ist ein Gewürzhändler, auch ein Aussteiger, war mal beim Fernsehen.

Und wenn Sie dabei klassische Touristen treffen, die im Norden hausen, spotten Sie dann?

Nein nein, ich werte das nicht ab. So ein Urlaub hat seine Annehmlichkeiten, aber ich habe mich da eben verändert. Kreta hat mich neu erfunden. Früher war ich organisiert, jetzt stehe ich manchmal plötzlich ohne Benzin auf dem Feld und denke mir: Jetzt wär’ es halt schon super, wenn da eine benzinadiko (Tankstelle) wäre.