Stadt, Wein, Fluss: Bordeaux, die Metropole der Lebenslust

So prächtig Bordeaux im Zentrum ist, so innovativ und modern zeigen sich die Randbezirke. An die weithin sichtbare Architekturikone der Cité du Vin schließen historische Hafenanlagen an – von der Römerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg in Betrieb (heute liegt der moderne Handelshafen weit außerhalb im Norden). Das einstige Schmuddelviertel „Base sous-Marine“ wird nach und nach fein gemacht. So zog in die einstige U-Boot-Basis der Deutschen Besatzungsmacht Ende April 2020 das digitale Kunstzentrum Bassins de Lumières ein. In drei riesigen Hangars mit Wasserbecken wird der Besucher in völliger Dunkelheit mit überwältigenden Sound- und Licht-Installationen angeflasht. Typisch Bordeaux eben!