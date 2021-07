Sommer im Ennstal: Hier fangen Kinderaugen an zu leuchten

Gerade angekommen, jammern Kinder hier morgens am Frühstückstisch, dass sie nicht rausgehen wollen. Nicht, weil’s ihnen in Bliem’s Familienhotel nicht gut geht – im Gegenteil: Vom Streichelzoo im Garten über eine Mini-Gokart-Bahn bis hin zum Flying-Fox oder dem Indoor-Bällebad und -Pool können sich andere Freizeitanlagen (und Familienhotels) so einiges abschauen. Doch im Endeffekt ist das, was Kindern hier geboten wird, die Essenz dessen, was es rundherum in der Region zu entdecken gibt.

Fangen wir einmal auf der Planai an: In der Talstation drängen sich noch Biker zur Bahn, die man dann von der Gondel aus bei ihren waghalsigen Abfahrten beobachten kann. Oben angelangt, sind die Biker bald aus den Augen und die Entdeckungsreise ins Hopsiland beginnt. Hopsi war 1982 und 2013 das Maskottchen der Ski-Weltmeisterschaften in Schladming. Ein 1,5 Kilometer langer, kinderwagentauglicher Rundweg mit grandiosen Ausblicken führt vorbei an Schaukeln, Rutschen, Klettergerüsten und einem Planschteich, der besonders an heißen Tagen zur Rast lädt. Hier, wie auch bei etlichen anderen Stationen in der Gegend, finden Kinder riesige Kugelbahnen, an denen sie unendlich oft runter- und wieder rauflaufen können (passende Holzkugeln gibt’s im Automaten nebenan). Damit die Kleinen es den Großen nachmachen können, gibt’s natürlich auch eine eigene Bike Area, wo sie ihre ersten Kurven mit dem Mountainbike üben können – Bike-Verleih vor Ort.