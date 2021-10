Das sind die 10 beliebtesten Skihotels der Saison

Platz 9: K1-Chalet, Bruneck (IT)

Das in Südtirol gelegene Chalet wurde im Dezember 2018 eröffnet und bietet 13 luxuriöse Ferienwphnungen an. Die Gondelbahnen und Pisten des Kronlatzes liegen in unmittelbarer Nähe, außerdem wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Ein großzügiger Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen und Relax-Räumen steht den Gästen ebenso zur Verfügung wie ein beheizter Outdoor-Whirlpool. k1-mountain-chalet.it

Platz 8: JOAS, Innichen/Vierschach (IT)

Eine sehr familiäre Atmosphäre erwartet einen im JOAS natur.hotel.b&b, das direkt an den Pisten der Drei-Zinnen-Dolimiten liegt. Nomen est omen: Die Betreiberfamilie Joas rückt die Themen Natur, Individualität und Tradition in den Mittelpunkt. Besonderes Highlight: In der Finnischen Saune genießt man einen herrlichen Panoramablick. joas.it

Platz 7: Riederalm, Leogang

Mitten im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn befindet sich dieses Hotel-Juwel mit viel Schneereichtum und beheiztem Außenpool ("adults only"). Die nächste Skipiste liegt nur 40m vom Eingang entfernt, in der Küche achtet man au Regionalität. riederalm.com