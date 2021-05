Die Fahrt in das und aus dem Wadi erledigen Beduinen, die neben Kamelen (für Touristenritte) längst auch Jeeps haben (für die Fortbewegung). Und weil der Kleinsohn auf der Fahrt durch den Sand so jauchzte, lud uns der Beduine in sein Haus. (Ja, Beduinen wohnen mittlerweile auch in Häusern.) Der 42-Jährige bittet uns mit breitem Lachen einzutreten. Er schnappt den Sohn und setzt ihn sich auf den Arm. Dem gefällt es. Ich schaue zu, wie der Beduine ihm seine vierzehn Kinder vorstellt, die er mit zwei Frauen hat. Und mir wird klar, mich alleine hätte der Beduine nie in sein Haus eingeladen. Schon gar nicht am heutigen Tag des islamischen Opferfestes, einem der höchsten Feiertage für Muslime, so wie das Fastenbrechen nach dem Ramadan. (der heuer übrigens kommende Woche zu Ende geht)

Die Einladung zum traditionellen Opferfest-Frühstück – vergleichbar mit einem Brunch am Christtag – galt dem Kind. Wir setzen uns in die Mitte des Wohnzimmers, ein ziemlich leerer Raum mit Teppichboden, mit uns nur die Söhne des Beduinen. Die Frauen sind in der Küche und bereiten das Fest vor. Eine Tochter bringt ein großes rundes Tablett herein, darauf viel Fleisch mit Zwiebeln geröstet, und Fladenbrot. Es ist nämlich so: In der Früh wird beim Opferfest ein Schaf geschlachtet, das abends verzehrt wird. Das traditionelle Frühstück besteht aus den nicht verwertbaren Teilen. Also sitzen wir um zehn Uhr beim Beduinen und schieben uns Schafsinnereien mit viel Brot und gequältem Dankeslächeln in den Mund. Der Sohn nimmt unvoreingenommen ein Stück nach dem anderen. Der Beduine lächelt ihn an und sagt etwas Arabisches. Das Kind antwortet genau so unverständlich und so entsteht ein Gespräch, dem niemand anderer folgen kann. Ich würge Eingeweide und denke: Der Beduine hat zu Recht das Kind eingeladen.