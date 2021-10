Salzburger Skiregionen: Appetit auf den Winter

Abseits dieses Beispiels der neuen Hüttenkulinarik, die in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, wird auch noch Ski gefahren – im Salzburgerland bereits am Kitzsteinhorn. Obertauern startet am 18. November in die Wintersaison, der Skicircus Saalbach-Hinterglemm und Snow Space Salzburg am 26. November. Am Hochkönig wedelt man ab 3. Dezember. Mit der 3-G-Regel in Hotels und Gastro sowie an den Skiliften, der FFP2-Maskenpflicht in den Gondeln, Après-Ski nach den Bestimmungen der Nachtgastronomie (geimpft oder genesen) und großzügigen Stornobedingungen will man Urlaubern den Winter schmackhaft machen. Der Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain und St. Johann) setzt dabei auf die neue 10er-Gondelbahn „Flying Mozart“, um reibungslos die Skifahrer auf die Pisten zu bringen. Die Preise für Tageskarten sind in den einzelnen Skigebieten unterschiedlich und betragen von unter fünfzig bis über sechzig Euro.

Wer klimafreundlich per Bahn und mit leichtem Gepäck anreisen will: Erstmals wird in Zusammenarbeit mit Intersport in 32 Shops nicht nur ein Online-Ski-, sondern auch ein Skibekleidungsverleih angeboten.