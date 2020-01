Rijeka: Kulturhauptstadt 2020 - noch „in Arbeit“

Das Problem ist nur: In sechs Tagen will man sich Europa und der Welt mit viel Feuerwerk als neue Kulturhauptstadt vorstellen. Bis dahin wird kaum eine Baustelle verschwunden sein. Die Stadt ist noch immer „in Arbeit“. Während man in Bad Ischl schon an Konzepten für das Hauptstadt-Jahr 2024 feilt, wirkt in Rijeka vieles als roh und unfertig.

Mischkulanz statt Hochglanz

Wer eine aufpolierte Metropole mit klassischer Kultur, glamourösen Sehenswürdigkeiten und Fünf-Sterne-Restaurants besuchen möchte, wird eine Reise nach Rijeka wohl bereuen. Wer dagegen den Prozess einer abgewirtschafteten Stadt hin zu einem neuen Hotspot auf der europäischen Kultur-Landkarte miterleben will, wird gewiss Gefallen finden.