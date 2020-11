Reiseträume: In zehn Farben um die Welt

Bunt: Salvation Mountain, USA

Sämtliche Farben des Regenbogens vereint ein spezieller Ort in den USA: die Kunstinstallation Salvation Mountain in Kalifornien. Leonard Knight arbeitete seit 1984 bis zu seinem Tod im Jahre 2014 an seinem kunterbunten Lebenswerk. Es besteht aus unzähligen Tonnen Lehm, Stroh und Farbe und soll eine religiöse Botschaft transportieren: Gott ist Liebe. Die Regierung Kaliforniens hatte in den 1990er Jahren mehrmals vergeblich versucht, die Installation zu schließen – im Jahre 2002 wurde der Salvation Mountain schließlich offiziell zum nationalen Kulturgut erklärt. So lebt die Botschaft Knights auch heute weiter, und Touristen aus aller Welt können das so ungewöhnliche wie bunte Kunstobjekt weiterhin besuchen.