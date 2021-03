Reisen an Orte, an denen tolle Frauen lebten, forschten oder regierten

Im Loire-Schloss Chenonceau wandelt man auf den Spuren der Katharina von Medici. Steinerne Zeugen berühmter Herrscherinnen sind der Katharinenpalast in Sankt Petersburg, Maria Stuarts Geburtsort Linlithgow Palace in Schottland und der Totentempel der Hatschepsut in Luxor. Der Turm des Mondes und der Sterne in Gyeongju ist die älteste Sternwarte Asiens, errichtet um 632 n. Chr. von der ersten koreanischen Monarchin Seondeok. Was Geburts- und Wirkungsstätten betrifft, ist Paris ein Paradies: In der 72 rue de Belleville wurde Chansonsängerin Édit Piaf geboren, im Folies Bergère wurde Josephine Baker in den 1920er-Jahren zum Revuetheater-Star der Belle époque – Shows gibt es nach wie vor. Von der Metro-Station Saint-Germain-des-Prés sind es wenige Schritte zum Café de Flore, wo Feministin Simone de Beauvoir ein- und ausging.

Gewürdigt werden in dem Buch auch Frauen, die in sogenannten Männerdomänen einzigartige Leistungen erzielten. Ada Lovelace, Tochter von Lord Byron, war Mitte des 19. Jahrhunderts die erste Programmiererin der Welt. In der sehenswerten Winton Gallery (entworfen vom Büro der irakischen Stararchitektin Zaha Hadid, 2016 eröffnet) im Londoner Science Museum taucht man in die Welt der Mathematik ein. Anstrengender als London ist das Mount Everest Base Camp in Nepal zu erreichen. Die Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner zählt seit 2011 zum elitären Kreis der Alpinisten, die alle vierzehn Achttausendergipfel ohne Sherpa oder zusätzlichem Sauerstoff erreicht haben.