Die ungewöhnlichsten Privatjets: Fliegen wie die Millionäre

Ein bisschen kann man sich wie ein James-Bond-Bösewicht fühlen. Zumindest sieht es im Airbus ACJ330 mit dem „Harmony“-Interieur ein wenig so aus wie im Hauptquartier einer Organisation mit viel Geld. Und das muss man auch haben. Bis zu 230 Millionen Euro kostet so eine extravagante Maschine mit runden Lounge-Möbeln, spaciger Bar und hellen Farben. Ja, einen Hologramm-Globus gibt es auch. Airbus mag es generell extravagant und findet Partner, die extravagante Ideen haben. In luftige Höhen geht es im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Modell „Sky Ceiling“, das der Flugmulti gemeinsam mit dem italienischen Hypercar-Hersteller Pagani Automobili entworfen hat. In dem 2017 als Konzept vorgestellten Modell gibt es ein virtuelles Fenster in der Decke der Kabine, das den Himmel über dem Flugzeug oder auch andere Bilder zeigen kann.