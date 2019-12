Innsbruck: Swarovski schreibt man mit "Ski"

Sind die ersten Schneeflocken gefallen, juckt es den gemeinen Österreicher schon in den Wadeln. Die Ski werden gewachselt, die Schneeketten eingepackt und schon geht es los gen Westen. Doch nicht alle Artgenossen dieser Spezies stehen gerne sieben Tage hintereinander – so lange fahren die Österreicher meist auf Urlaub – auf den Brettln.

In vielen Skigebieten bleibt als Alternative nur der Spaziergang im Schnee oder der Saunabesuch. Das kann im Laufe einer Woche langweilig werden. Ein Ort, in dem man auch abseits von Piste und Hüttengaudi etwas erleben kann, ist Innsbruck. Während der eine Teil der Familie in nur wenigen Minuten per Shuttlebus in die verschiedensten Skigebiete fährt, kann der andere Teil Kultur genießen. Vereint wird dieses Angebot mit dem „Ski plus City-Pass“. Die Sehenswürdigkeiten, die dabei im kulturellen Bereich geboten werden, sind nicht weniger „typisch österreichisch“ als das Wedeln im Schnee. Insgesamt zweiundzwanzig Attraktionen, von der kaiserlichen Hofburg bis zum Alpenzoo, sind im Pass inkludiert. Das Gute an Innsbruck: Man muss sich erst beim Frühstück entscheiden, ob es auf den Hang oder zu einer der Attraktionen geht.