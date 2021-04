Eine Dauerweltreisende sagt, alles fängt im Kopf an

Info

Die Autorin Waltraud Hable, geb. 1978 in Oberösterreich, ist Autorin und Magazinjournalistin. Weil sie in jungen Jahren zu vernünftig war, schob sie ihren Traum von der Weltreise lange auf und wagte es erst mit 37 Jahren, den Job zu kündigen und dem Fernweh nachzugeben. Ihre Erfahrung packte sie in den Spiegel-Bestseller „Mein Date mit der Welt“. Zurück in Österreich hielt es sie nicht lange, die Sehnsucht nach dem Unbekannten war groß. Aktuell ist sie in Mexiko. Zu sehen auf waltraudhable.com

Das Buch „Für Alles um die Welt“ (DuMont-Reiseverlag, 350 Seiten, 18,50 €) ist ab Mitte April 2021 im Handel.