Regent’s Canal: London zwischen Venedig und Irrsinn

Einer der Tunnel führt unter dem Primrose Hill durch und dann daran entlang, dieser schicken Ecke Londons, in der schon Friedrich Engels lebte und wo sich jetzt Stars und Celebrities ihre Villen weiterverkaufen. Der Blick in die Gärten und auf die Rückseiten dieser Anwesen ist natürlich noch imposanter, wenn man so tief in einem engen Boot sitzt, aber der Guide versichert, es handle sich wirklich um die teuersten Villen Londons und das ist beachtlich, isn’t it?

Am anderen Ende der touristischen Reise einer Regent’s-Canal-Tour liegt Camden Town und auch das ist anders. Die angepriesenen Kleidungsstücke auf dem legendären market hier sind noch ein bisschen mehr crazy als auf den anderen Märkten, die bewusstseinserhellenden Substanzen in den versteckten Buden noch ein bisschen mehr illegal und die Szene noch etwas mehr alternative. Seit vor knapp zehn Jahren Ausnahmestimme Amy Winehouse hier tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, pulsiert Camden wieder in der Taktung, die es früher schon hatte, dazwischen war die Verrücktheit etwas in Vergessenheit geraten.