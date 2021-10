Urlauben wie der Papst - in der Provence!

Genau, die Stadt, die wir alle hauptsächlich wegen der Brücke kennen, die heute so malerisch im Nirgendwo zwischen Wasser und Land endet: Sur le pont d'Avignon ... Getanzt wurde früher freilich nicht auf der Brücke, wie im Lied, sondern unter der Brücke – Sous le pont, wie auch der ursprüngliche Titel lautete. Denn zur Zeit ihrer Erbauung im 12. Jahrhundert war sie mit 915 Metern nicht nur die längste Brücke Europas, sondern überspannte auch die mitten in der Rhone gelegene Insel Île de la Barthelasse, und genau dort befand sich in alter Zeit das Vergnügungsviertel der Gegend mit Jahrmärkten und Weinausschank. Außerdem hatte sie wohl, wie die meisten mittelalterlichen Brücken keine Brüstung, was das Tanzen, vor allem, wenn es mit schnellen Drehungen und einem eventuellen Damenspitz einhergeht, doch ein wenig gefährlich macht. Erbaut hat die Brücke übrigens ein besonders lebensfroher Adeliger aus der Gegend, nämlich ein gewisser Graf Louis de Sade. Richtig, das ist der Urururururur-Großvater des göttlichen Marquis, der sich selbst auch noch oft in der Gegend aufgehalten hat, immerhin war eines der Stammschlösser der Familie, die auch unter dem Namen de Mazan bekannt war, in eben dieser provenzalischen Kleinstadt, nur 20 Kilometer nördlich von Avignon ...