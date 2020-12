Österreich und Schweiz: Die 10 beliebtesten Berge auf Instagram

Den "Welttag der Berge" hat das Reiseportal kurz-mal-weg.de zum Anlass genommen, um die beliebtesten Berge in Österreich und der Schweiz ab einer Höhe von 3.000 Metern via eines Instagram-Rankings zu ermitteln. Die Top Ten:

Platz 10: Das Wetterhorn – mit der ersten Seilbahn der Schweiz

Der zehnte Platz geht mit 11.551 Insta-Posts an das Wetterhorn in den Berner Alpen. 3.692 Meter misst der Hausberg des Alpenorts Grindelwald gilt. 1908 wurde hier die erste Luftseilbahn der Schweiz in Betrieb genommen - mit beeindruckender Aussicht über den Grindelwald-Gletscher. Nachdem im Ersten Weltkrieg der Betrieb eingestellt wurde, erinnern heute nur noch die Bergstation Enge, die in schwindelerregender Höhe an der Felswand hängt, sowie zwei rekonstruierte Kabinen an die ehemalige Seilbahn.