Oder man schaut dauernd aufs Wasser

Zwei der „Four Elements“-Chalets hat Hermann Berger über die Salzaschlucht bauen lassen und sie sind entsprechend beeindruckend. Er ist selber von hier und wollte seinen Luxuschalets die Faszination dieser Gegend mitgeben. Daher der einzigartige Blick auf den Fluss und die riesigen Bäume am gegenüberliegenden Schluchthang draußen und alle Luxus-Stückerln drinnen: vom Kamin und einem Superfernseher bis zur frei stehenden Wanne (auch an Glasfront), von der für vier Personen überdimensionierten Sauna bis zum Whirlpool vor der Türe, von dem Fernrohr neben den Lesesesseln bis zum Aufzug, der einen vom unteren in den oberen Stock bringt. Die voll ausgestattete Küche braucht man nur, wenn man sich nicht vom Partnerrestaurant „Hoamat“ das sehr gute Essen an die Türe bringen lässt. Dort kommt das Frühstück im Kisterl übrigens auch hin.