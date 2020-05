Nach Corona-Krise: Chinas Große Mauer wieder geöffnet

An den Eingängen wurde Fieber gemessen. Besucher mussten Mundschutz tragen und mit einem grünen Code auf einer in China weitverbreiteten Handy-App nachweisen, dass sie nicht krank sind oder Kontakt zu Infizierten mit dem SARS-CoV-2-Virus hatten. Auch mussten sie Abstand zueinander halten. Dennoch ist die Öffnung der Touristenattraktion zum Maifeiertag ein weiteres Zeichen, dass China das Virus in den Griff bekommen hat.