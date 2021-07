Mountainbike-Guide: "Alles in einem Rucksack"

Per eMail schickt Barbara Pirringer noch schnell ein Foto: Ihr Gesicht unter dem Radhelm ist voller Gatsch, das Lächeln aber ist erkennbar. „Ich war im Tiroler Unterland, bin die KAT Bike gefahren“, schildert Barbara Pirringer. Wer diese Mehrtagestour komplett radelt (170 Kilometer und 5.300 Höhenmeter) , hat die schönsten Plätze der Kitzbüheler Alpen gesehen.

Die Niederösterreicherin macht sich derzeit als Bike-Babsi in der MTB-Community einen Namen – und das als „Flachländerin“. Nach Ausflügen in andere Sportarten wie Judo habe sie irgendwann ihr Jugend-Bike aus dem Keller geholt, „da ist die alte Liebe entflammt“. Anfänglich sei sie sternförmig von ihrem Wohnort in Waidhofen an der Ybbs weggeradelt, etwa auf den Prochenberg im Mostviertel.