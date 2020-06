Mit dem Segelflugzeug über die Alpen: Österreich von oben

Nun ist man alleine. Eine unglaubliche Ruhe umfängt einen, als einziges Geräusch ist nur ein leichtes Windsäuseln hörbar. Die Sicht ist frei, beim Blick nach oben wölbt sich strahlend blauer Himmel, eine kleine Wolke markiert eine Stelle, wo die aufsteigende Luft in großer Höhe kondensiert. Der Pilot steuert treffsicher dorthin, schließlich schlägt das Variometer unterhalb der weißen Wolke aus: Das Instrument zeigt das Steigen mit drei Meter pro Sekunde. In engen Kreisen gewinnt man zügig an Höhe. Schließlich ist man 1.000 Meter höher als beim Ausklinken. Mit diesem „Höhenpolster“ von gut 2.000 Meter über dem Flugplatzniveau kann man beruhigt weiterfliegen.

Die Kumulus- oder Schönwetterwolken sind inzwischen schon etwas mächtiger geworden, werfen Schatten auf so manchen Gipfel. In der Nähe des Alpenhauptkamms liegen einige versteckte Bergseen, beim Überflug spiegelt sich die Sonne und glitzert freundlich herauf. Ein Gipfelkreuz inmitten einer grünen Kuppe markiert den höchsten Punkt eines Berges, umringt von vielen Schafen, die den Sommer über hier weiden. Bis jetzt ist fast nichts von der Flughöhe verloren gegangen, immer wieder findet sich Aufwind, der das Segelflugzeug spürbar nach oben drückt. Entlang des Alpen-Hauptkamms erstrecken sich viele Almen in verschiedenen Grünschattierungen durchzogen von klaren Bächen. Dazwischen glänzt immer wieder ein See, manchmal mit Wasserfällen zu einer wunderschönen Seenkette verbunden.