Meraner Höhenweg: Über die Berge zum Kuchenbuffet

Nimmersatten Marschierern empfiehlt sie den Meraner Höhenweg, der auf nahezu gleich bleibender Höhe in knapp hundert Kilometern den Naturpark Texelgruppe umrundet. „Der Höhenweg zählt zu den schönsten Weitwanderwegen der Alpen und erschließt gegensätzliche Bergregionen von der Rebe bis zum Gletscherfirn“, erklärt die Bergfexin. Der alpine Pfad hat zwei unterschiedliche Gesichter: Während er an seiner Südseite durch mediterrane Vegetation und bäuerliche Kulturlandschaften führt, zeigt er auf den nördlichen Teilstrecken eine wilde, hochalpinen Bergszenerie.

Dank öffentlichem Verkehr (der mit dem „Südtirol Guestpass Algund“ gratis genutzt werden kann – im Zimmerpreis inkludiert) sowie zahlreicher Seilbahnen können auch einzelne Tagesetappen des Meraner Höhenweges unkompliziert in Angriff genommen werden. So starten wir tags darauf individuell zeitig am Morgen: Über Katharinaberg im Schnalstal gelangen wir zur Jägerrast und marschieren im Pfossental hinein in die karge Hochgebirgswelt der Dreitausender. Mächtige Gipfel wie die Hohe Weiße (3.278 m) oder die Karles-Spitze (3.462 m) stehen zum Greifen nahe. Am Talschluss sind beim Eisjöchl (2.895 m) und bei der Stettiner Hütte (2.875 m) die höchsten Punkte des Meraner Höhenweges erreicht. Auf der anderen Seite führt er nun stetig bergab, in rund zwei Tagesetappen dem Passeiertal entgegen. Doch wir haben es eilig und kehren um, um das Kuchenbuffet zu erreichen. Verdient haben wir uns Köstlichkeiten ohne Ende.