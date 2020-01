Mekong-Flusskreuzfahrt: Sich treiben lassen

Gemächlich und sanft

So bedächtig, wie sich der Fluss durch die von grün bewachsenen Bergen gezeichnete Landschaft schlängelt, so fährt auch das Schiff. Der Fahrtwind erzeugt eine wohltuende Brise in der tropischen Mittagshitze, während an Deck landestypische Currys und Reis aufgetischt werden. Am Nachmittag bleibt Zeit zum Sonnenbaden, bevor es gegen Abend dann zurück an Land geht, ein Besuch des kleinen Dorfes Ban Kok San steht auf dem Programm.

Hier wohnen etwa 20 Familien, es sind Hochland-Laoten, Hmong, ein Volk, das eigentlich aus den Bergen stammt und nach dem Vietnam-Krieg in die Flusstäler zwangsumgesiedelt wurde. Kinder spielen am erdigen Dorfplatz, einige Erwachsene sitzen vor ihren Häusern, die hier immer noch sehr traditionell gebaut werden – mit Stroh gedeckt, ohne Fenster, die Wände mit Brettern verschlagen. So war es nützlich in den Bergen, so haben es die Hmong beibehalten. Der Besuch der Reisegruppe ist für die Dorfbewohner nichts Neues, immer wieder kommt Stukenbrok hier mit Touristen vorbei. Man sei bemüht, das Dorf zu unterstützen, etwa mit Kleidung für die Kinder oder wenn es um bauliche Maßnahmen geht, verrät der Deutsche.

Kapitän Oun Huean ist an Bord der „ Mekong Sun“ geblieben. Er und seine Crew bereiten sich auf den Abend vor, wo sich das Team den Gästen vorstellen wird. Am nächsten Tag wartet dann ein herausfordernder Streckenabschnitt auf Oun Huean. Er wird das Schiff durch seichtes Wasser steuern, in dem schroffe Felsen aus dem Fluss ragen. Kein Problem für den routinierten Kapitän, für die Gäste dennoch ein kleines „Spektakel“ auf der ansonsten sehr entspannten Fahrt. Der Alltag ist hier schnell vergessen, während die saftig grüne Landschaft am Ufer des Mekong vorüberzieht.