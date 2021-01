Kopenhagen: Wie das Ross in die Sternwarte kam

Der erste Eindruck: Die dänische Hauptstadt København (630.000 Einwohner) wirkt vielerorts wie eine skandinavisch-grüne Zukunftsvision Wiens. Nur gegen das von Touristen gern gepflegte Klischee des überwiegend schlechten Wetters haben sich die innovationsfreudigen Dänen noch nichts Wirksames einfallen lassen. Regen heißt in der Landessprache weiterhin schlicht „regn“ und ist in diesem Fall die meteorologische Untermalung des Citytrips.

Der Blick zum Himmel hat hier Tradition, man denke an den dänischen Adeligen und Astronomen Tycho Brahe, der im 16. Jahrhundert ohne Teleskop präzise Himmelsbeobachtungen durchführte. Etliche Jahre nach seinem Tod ließ Dänen-König Christian IV. um 1640 den Rundetårn errichten. Das fünfunddreißig Meter hohe, runde Bauwerk beherbergt das älteste funktionsfähige Observatorium Europas und war lange eine bedeutende Anlaufstelle für die wissenschaftliche Sternbeobachtung. Dass Sternderl schauen ein zeitintensiver Beruf ist, beweisen die zwei Latrinen im Turm. Die Exkremente landeten in einer Grube, die angeblich nur alle fünfzig Jahre geleert werden musste. Heute eröffnet sich für Besucher von der Außenplattform vor allem ein schöner Blick auf die Altstadt. Das architektonische Highlight ist aber der Weg hinauf zur Turmspitze. Der spiralförmige Gang hat keine Treppen, sondern ist als gleichmäßig ansteigender Rundgang konzipiert. So konnten Bücher und schwere astronomische Instrumente bequem mit Pferd und Kutsche hinauftransportiert werden. Oder der König mit seinem Ross hinaufjagen, wer weiß.

Sogar Hans Christian Andersen – der weltbekannte Dichter verstarb in Kopenhagen – erwähnt in seinem Märchen „Das Feuerzeug“ den Rundetårn. Apropos: Geht es um die Sehenswürdigkeiten Kopenhagens, nennen Reiseführer immer die Kleine Meerjungfrau an der Uferpromenade Langelinie. „Den lille Havfrue“ entsprang einem Andersen-Märchen, ist aus Bronze und sitzt elegant auf einem Stein am Ufer.