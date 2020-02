Interrail damals und heute: Was sich geändert hat

Ein glühend heißer Augustnachmittag auf dem Bahnhof von Paris. Der Nachtzug nach Nizza füllt sich rasant. Der Liegewagen mit der reservierten Couchette war schnell gefunden, der Rucksack ins Gepäcknetz gewuchtet. Zum Glück, denn dann kam sie, die Pariser Familie: Maman, Papa, Oma, Opa, zwei Kinder – und ein Papagei in einem Riesenkäfig. Dazu natürlich eine beachtliche Menge an Gepäck. Wie sollten sieben Menschen, ein Vogel und die vielen Koffer und Taschen in dieses Abteil mit den sechs schmalen, übereinandergestapelten Liegen passen? Irgendwie passte es und sogar die Türe ging wunderbarerweise auch zu. Es wurde halt eine laute und heiße Nacht, in der man viel über das Leben einer französischen Familie erfuhr, ehe man im mondänen Ort an der Côte d’Azur nach einer gar nicht mondänen Reise gerädert und übernächtigt aus dem Zug kletterte.

So war Interrail anno 1976. In einer Zeit, in der Flugreisen für junge Menschen fast unleistbar waren. Ein Ticket nach Kreta oder wo es einen sonst hinzog, kostete in etwa so viel wie ein (bescheidenes) Monatseinkommen. Also mit dem Zug fahren und das möglichst bald. Denn mit 27 Jahren war damals Schluss. Bis zu diesem Alterslimit allerdings konnte man um den Bruchteil des Preises eines einzelnen Flugtickets einen ganzen Monat lang kreuz und quer durch Europa und sogar bis nach Marokko reisen.

Abenteuer, die nicht nur im Kopf waren. Komfort war ohnehin Nebensache und die Strategie war klar: Für längere Fahrten wählte man den Nachtzug, denn so ersparte man sich die Kosten für eine Übernachtung im Hotel. Das war es jedenfalls wert, wenn man im Morgengrauen mit ungeputzten Zähnen auf irgendeinem Bahnhof den Rucksack schulterte und sich aufmachte, einen neuen, unbekannten Ort zu erkunden.