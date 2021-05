Insel-Träume: So viel kostet die eigene Trauminsel

Ganz aktuell gibt's aber eine Chance, auch dabei zu sein: Der Milliardär möchte sich mit Gleichgesinnten umgeben, und verkauft Grundstücke und Häuser. Wer also gerne Bransons Nachbar werden möchte, braucht nur noch 24 Millionen Dollar und ist im Club dabei!

Der Wolf der Karibik

Grundsätzlich gibt es, wie bei praktisch allen Immobilien, zwei Gründe, warum Menschen sich eine Insel kaufen. Die einen wollen ein Stück unverfälschtes Glück für sich allein, also das Häuschen mit Garten, die anderen denken groß und sehen in der Insel weniger einen Traum als ein Investment. Und so zeigt Leo DiCaprio, dass er nicht nur das Zeug für einen Wolf of Wallstreet, sondern auch für einen der Karibik hat: Um schlappe 1,75 Millionen Dollar kaufte er die paradiesische Blackadore Caye, eine Insel vor der Küste von Belize, und will dort ein Luxus-Resort hinstellen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Sowohl was Luxus als auch die Preise anbelangt.