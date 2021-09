In Stein gemeißelt: Wanderungen durch Oberösterreich

Für einen Nicht-Oberösterreicher wirken hier Landschaft und Mensch besonders stark verbunden – ein Klischee? Im Mühlviertel, im Innviertel und im Salzkammergut hätten die Menschen eine je eigene, starke Identität entwickelt, die sich etwa auch in der Architektur manifestiere. Im Mühlviertel ist es der allgegenwärtige Granit, aus dem auch die Stoabloß-Bauernhöfe erbaut wurden, welche Generationen überdauern; im Innviertel sind Holzhäuser traditionell, so Leitner. Aber so unverrückbar sei man nun auch nicht – im Gegenteil: die Menschen bewegen viel, wie obige Beispiele zeigen. Dann schmunzelt Leitner doch und fügt anekdotisch hinzu: „Wenn du so weiter machst, könntest vielleicht mal ein echter Innviertler werden“, habe ein guter Freund zu ihm gesagt. Wie gesagt, nicht alles ist in Stein gemeißelt.