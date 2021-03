In diesen Hotels fühlen sich Hunde pudelwohl

Hundekissen und Fressnapf

Zimmer mit eigenem Hundeschlafbereich inklusive Hundekissen, Fress- und Wassernapf zählen zur Grundausstattung. Andere Betriebe verwöhnen ihre Gäste auf vier Pfoten wiederum mit außergewöhnlichen Angeboten und exklusiven Serviceleistungen. Das Landhotel Haus Waldeck in Phillippsreut verfügt unter anderem über eine eigene Indoor-Hundehalle mit vielseitigen Agility-Geräten. Im Almfrieden Hotel & Romantikchalet in Ramsau am Dachstein genießt die Fellnase täglich eine frisch zubereitete Speise und im Hotel Mair am Ort in Dorf Tirol kann sogar eine Hundephysiotherapie gebucht werden. Eine professionelle Hundewaschanlage mit Warmwasser und Trockenföhnanlage sorgt im Hotel Fliana in Ischgl für ein Gefühl von Sauberkeit und Wohlbefinden bei den Vierbeinern.

Sechs Doggies

Das Team von hundehotel.info hat für die Darstellung von hundefreundlichen Ausstattungsmerkmalen und Services ein eigenes Kategorisierungssystem von 1 bis 6 Doggies entwickelt. Ähnlich wie bei den Hotelsternen, zeigen die Doggies an, welcher Umfang an hundefreundlichen Angeboten in der Unterkunft zu erwarten ist. Ein Doggy bedeutet, dass Hunde im Hotel erlaubt sind. Sechs Doggies bedeuten, dass das Hotel auf Hunde und Hundebesitzer spezialisiert ist. Sowohl Hund als auch Herrchen und Frauchen fühlen sich im Hotel pudelwohl.

Das sind die Top 10

1. Landhotel Haus Waldeck, Deutschland, Bayern, Phillippsreut

2. Hotel Magdalena, Österreich, Tirol, Ried im Zillertal

3. Hotel Grimming Dogs & Friends, Österreich, Salzburg, Rauris

4. Maifelder Uhlenhorst, Deutschland, Rheinland-Pfalz, Gappenach

5. Feriendorf Oberreit, Österreich, Salzburg, Maishofen

6. Naturforsthaus, Österreich, Kärnten, Preitenegg

7. Hundehotel & Kulinarik Riederhof, Österreich, Tirol, Ried im Oberinntal

8. Genießergasthof Kutscherklause, Österreich, Niederösterreich, Eggern im Waldviertel

9. Landhaus FühlDichWohl- Boutique Hotel, Österreich, Steiermark, Fehring

10. Hotel Mair am Ort, Italien, Trentino-Südtirol, Dorf Tirol

Alle Preisträger auf einen Blick: www.hundehotel.info/award