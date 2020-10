Hotspot der Reichen: die Hamptons

Alle wollen raus aus New York. Aber nicht jeder nimmt die zwei- bis dreistündige Autofahrt und den Verkehr aus der Stadt auf sich. „Du schaust nach oben und siehst all die Privatjets, die landen“, meint Landschaftsgärtner Ray Hernandez. Das sei nicht immer so gewesen. „Heute sind es allein in Westhampton 20 bis 30 pro Tag am Wochenende.“ Und viele lassen sich gleich per Hubschrauber zu ihren Häusern fliegen. Wer am Wasser residiert kommt per Wasserflugzeug aus Manhattan. Kostenpunkt: bis zu 4.000 Dollar – one way. Eine Kleinigkeit im Vergleich zu der sündteuren Monatsmiete, die Rihanna in der Nähe von Southampton oder Justin Bieber in Montauk diesen Sommer hingelegt haben: rund 400.000 Dollar für einen Monat.

Beide Deals haben die Makler von „Nestseekers“ zustande gebracht: „Angebot und Nachfrage, that’s it“, so der prägnante Kommentar dazu von Shawn Eliott, der Luxusimmobilien-Direktor der Agentur.

Auch sonst haben die Makler alle Hände voll zu tun: „Kein Zweifel, eine Masse der Mittel- und Oberklasse bis zu den Megareichen zieht es raus in die Vororte und die Hamptons“, so Shawn. In den kleinen historischen Städtchen und ehemaligen Fischerdörfern reiht sich ein Maklerbüro an das nächste, auf beiden Seiten der Straße. Manchmal wechseln sie sich ab, mit Shops oder Galerien mit maritimer Kunst: Die Clintons haben schon Installationen der international bekannten Künstlerin Carole Feuerman in ihrer Privatsammlung. Manch einer holt sich den Sommer mit Kunstwerken aus Vintage-Surfboards für 5.000 Dollar ins Haus.

Die historischen Straßen und Gassen mit ihren schmucken, viktorianischen Holzfassaden und weißen, teilweise verwitterten Gartenzäunen laden zum Flanieren ein. An den scheinbar endlosen feinen weißen Sanddünen protzen mondäne historische und moderne Villen. Das Nachtleben beschränkt sich in der Regel auf „Essen gehen“, davon profitiert auch Donna Karans Tochter Gabby mit ihrem Lokal „Tutto il Giorno“ in dem alten Walfängerort Sag Harbor.

Die Trends heuer sind aber Take-out und Drive-Thru, gezwungenermaßen. Von authentisch mexikanischen Tacos mit gegrilltem Mahi Mahi (Goldmakrele) bis zum Hummersandwich Lobster-Roll. Das „Weingut Wölffer“ in Sagaponack bietet Rosé-Liebhabern Wein und Antipasti im Vorbeifahren an. Eine Outdoor-Boutique in Form eines Candywagens steht bereit. Auch bei den beliebten Bauernmärkten heißt es heuer schon mal: Sitzenbleiben. Verkauft wird nur im Drive-Thru. Den entschleunigten Lebensstil genießt in den Hamptons auch die New Yorker Schauspielerin Sarah Jessica Parker („Sex and the City“) mit ihrem Mann Matthew Broderick und den Kindern. Dem Vernehmen nach haben sie gleich mehrere Anwesen hier, eines davon in Amagansett. Und da kann man „Carrie Bradshaw“ schon mal beim Einkaufen im lokalen Supermarkt oder am Strand treffen. Natürlich und mit Flip Flops statt sexy Glitzer-Stöckelschuhen wie in New York City.

Der Hamptons Chic ist ein Mix aus zwei verschiedenen Lebensstilen, erklärt Rex Chatterjee, Moderator von „The Out East Vibes Podcast“: Die New Yorker haben einen geradlinigen Stil, neutrale Farben, monotones Blau, Grau und Schwarz mit einem Schuss Avantgarde“, so Rex.

Und in den Hamptons gebe es eben die Tradition der maritimen Kultur, Fischerei und Landwirtschaft. Sonnengebleichte, vom Meer angespülte Holzstücke finden sich oft in Häusern als Holzbalken wieder.