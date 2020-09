Heiße Quellen, brodelnde Vulkane: Rauchendes Neuseeland

Wer die Vulkane besuchen möchte, der muss vor allem die Nordinsel ansteuern. Zwar hört man vielerorts, dass die Südinsel angeblich die schönere ist, doch das kommt auch daher, dass diese einfach häufiger besucht wird. Im Norden hingegen beginnt man die Reise am besten im windigen Wellington, von dort steuert man den allein stehenden Mount Taranaki an, den man sogar aus dem All sehr gut beobachten kann. Dieser Vulkan ist deshalb abgesondert, weil er laut einer Maori-Sage mit den anderen in Streit geraten ist und sich seither lieber am Meeresufer sonnt.

Von dort geht es östlich Richtung Lake Taupo vorbei an den anderen Vulkan-Brüdern. Wer ambitioniert ist, kann den 2.291 Meter hohen Ngauruhoe

besteigen, den Fans der Filmreihe Herr der Ringe als Schicksalsberg kennen. Doch der Weg hinauf ist mühsam, er ist steil und bröckelig. Für jeden Schritt vorwärts rutscht man einen halben wieder zurück. Etwas einfacher ist daneben das Tongariro-Crossing, für viele die schönste Ein-Tages-Tour der Welt. Knapp zwanzig Kilometer schlängelt sich der Weg durch die vielfältige vulkanische Umgebung.

Der Lake Taupo zeigt, wie mächtig diese Bergriesen sein können. Der vierzig Kilometer lange und 26 Kilometer breite See ist das Überbleibsel (der Krater) eines Vulkanausbruchs vor 26.500 Jahren. Weitaus geringer war der bisher letzte Ausbruch im Jahr 232 nach Christi – dieser war aber noch gewaltig genug, dass die alten Römer in Europa jahrelang von außergewöhnlichen roten Sonnenuntergängen schreiben, vermutlich eine Folge der Aschewolke.