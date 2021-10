Doch wer genau wissen will, welche Alpenpflanzen heilende Wirkung haben und welche giftig sind, sollte am besten in der warmen Jahreszeit eine Kräuterwanderung mit Expertin Veronika Walch (kraeuterwerkstatt-lech.at) machen. Im Winter bietet Walch ein Räucherseminar zu den Raunächten an.

Püntklicher Herbst-Schnee

Apropos Kälte. Der Winter schneit hier im langjährigen Mittel vor Mitte Oktober herein. Und der Herbst-Schnee war auch diesmal äußerst pünktlich (wohl eine Vorarlberger Gepflogenheit), kam am 13. Oktober. Dem Gebhard kann’s egal sein, er geht naturgemäß sommers wie winters auf seine Berge. Dann bietet die Alpinschule Skitouren und Schneeschuhwanderungen an. Und im nächsten Sommer pfeifen wieder die Murmeltiere. Und auch die Kühe werden ihren Gebhard wieder grüßen, wie fast jeden Tag. Stefan Hofer