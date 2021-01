Großarltal: Den guten Mittelweg finden

Alles nicht so, wie man es gewohnt ist. Skireisen, sofern die Unterkünfte endlich wieder geöffnet sind, erfahren massive Anpassungen an die angespannte Weltsituation. Sich in die Gondel zwängen – kann man sich aktuell nicht vorstellen. Volle Skihütten, in denen die Gaudi tobt? Das ist Schnee von gestern. Dicht an dicht in der Sauna sitzen? Undenkbar geworden. Viele Lebensbereiche wurden auf ihre Ursprünglichkeit zurückgeworfen. So auch das Skifahren und der gesamte Skiurlaub: Wenn Abstand das oberste Gebot ist, müssen Menschenansammlungen vermieden werden. Oder zumindest so geschickt gelenkt, dass Distanz möglich ist.

Eine Aufgabe, die auch Thomas Wirnsperger, Geschäftsführer des Tourismusverbands Großarltal, gerade intensiv beschäftigt. Die Region harrt der (größeren) Wiedereröffnung, blickt zuversichtlich auf die Zeit nach dem aktuellen Lockdown, wenn Hotels und die Gastronomie wieder geöffnet sein dürfen. Und damit auch wieder Tourismus im größeren Stil möglich ist. „Wir haben neue Konzepte erstellt, stellen uns auf eine Saison unter völlig anderen Bedingungen ein“, sagt Thomas Wirnsperger. Es sei ein Strecken nach der Decke, ein Ausloten, was möglich ist und wovon man sich verabschieden müsse. „Definitiv wird es in dieser Saison keine Veranstaltungen und Events im größeren Stil geben können. Aber es wird jede Menge Sonnenskilauf und Genuss geben“, sagt Wirnsperger und gibt die Marschrichtung vor.

Im Großarltal kann man, weil es in den Regionenverbund Ski amadé einbettet ist, mit insgesamt 760 Pistenkilometern, 270 Liften und 260 Skihütten aus dem Vollen schöpfen. Platz ist genug. „Wir werden die Skifahrer und Touristen gut lenken, mit Durchgängen und Drehkreuzen dafür sorgen, dass ein reibungsloser Ablauf auf den Skipisten gewährleistet wird“, erklärt Wirnsperger. Das alles sei Learning by Doing, aber man habe in den vergangenen Wochen viel geübt. Jetzt sei es für die Region und die vielen Betriebe höchst an der Zeit, dass eine gewisse Normalität Einzug hält.

Diese neue Ausrichtung ist im Großarltal sicher leichter zu finden als in manch’ anderem Skigebiet. Das Tal war immer schon für seinen gemäßigten Tourismus bekannt. Ein bisschen Skiparty, aber nicht zu wild. Ein großes Angebot für Familien. Eine wunderschöne Berglandschaft, die viele Aktivitäten zulässt.

Und so soll es auch heuer wieder eine Lady-Skiwoche geben, voraussichtlich von 21. bis 28. März. Die Veranstalter setzten auf Sonne, Schnee und ein bisschen Party. In Form eines Pistenbutlers, der Getränke über das Schneemobil ausgibt; in Form eines Skirennens, in dem die Gruppeneinteilung nach Haarfarbe stattfindet; mit Bars auf den Pisten, wo man zum Sonnenuntergang verweilen kann, und verlängerten Fahrzeiten der Bergbahnen. Jedenfalls mit dem Angebot, dass es zu jedem Skipass einen zweiten gratis dazu gibt. „Die Lady Skiwoche ist über die Grenzen bekannt“, sagen die Veranstalter, „für heuer versprechen wir den weiblichen Gästen jeden Tag eine andere Überraschung.“