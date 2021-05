Great Barrier Reef: Im Tauchurlaub als Hobby-Forscher Korallen schützen

Maximal acht erfahrene Taucher begleiten auf der ganztägigen „Citizen Science Tour“ von Passions of Paradise Meeresbiologen bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit und unterstützen sie bei der Korallenzucht. Die Naturschützer sind dabei für das sogenannte „Coral Nurture Program“ im Einsatz.

Abgebrochene Korallenstücke werden befestigt

Ähnliche Projekte gibt es zwar bereits am Great Barrier Reef. Neu dabei: Erstmalig arbeiten touristische Anbieter und Forscher Hand in Hand. Auch ist es das erste Mal, dass ein „Coral Clip“ verwendet wird. So werden auf natürliche Weise abgebrochene Korallenstücke mithilfe des Clips an bereits bestehende Korallenbäumchen befestigt. Zuvor werden diese Korallen gezüchtet.