Granitpilgern im Mühlviertel: Äußerer Zauber, innere Einkehr

Frohgemuter Start am frühen Morgen in Helfenberg, gleich durch Wald und über Wiese. Über einen steilen Kreuzweg – heißa! so viele süße Waldheidelbeeren – geht’s hinauf zur versteckt gelegenen Waldkapelle Maria Rast. Eine Besonderheit in der Region sind die Kapellen und unzähligen Bildstöcke – meist aus Granit gehauen. Fünfzehn dieser „Kraftplätze“ liegen am Weg. Bei einer Brücke über die Steinerne Mühl, lehnt ein Mann mit Wanderrucksack am Geländer, schaut zum Fluss hinab. Das Wasser hat die Steine über Jahrtausende geduldig glatt geschliffen. Es wird an jenem Wandertag unterwegs die einzige Begegnung mit einem Pilger bleiben.

Griaß di. – Griaß di. (Pause)

Vü Stoa. (Lange Pause) – Jo, voi vü Stoa. (Pause)

Pfiati. – Pfiati.

Das Mühlviertel, eine Kulturlandschaft zwischen dem Donautal im Südwesten und dem Böhmerwald im Norden, prädestiniert fürs Gedankenschweifenlassen. Die tiefen Wälder und blühenden Kornfelder, die stillen Weiler und die belebten Märkte, der Hopfenanbau und die Brauereien, die Flüsse Steinerne Mühl und Große Mühl. Alles ist eins, ist vielfältig.