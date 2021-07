Genf: Wo die Vereinten Nationen baden gehen

Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin – dass in Genf viele Top-Uhrenhersteller sitzen, daran ist Johannes Calvin schuld, sagen Historiker. Vertrieben aus dem benachbarten Frankreich lebte und lehrte der neben Martin Luther wohl bekannteste Kirchen-Reformator ab 1541 dauerhaft in Genf und predigte Ehrlichkeit, Fleiß, Sparsamkeit, Disziplin und den völligen Verzicht auf Luxus. In seinem Genfer Katechismus riet er Schmuckherstellern, in die Uhrenproduktion zu wechseln, was viele taten – auch aus Angst vor Calvin, der wegen seiner Radikalität rückblickend auch als „Taliban von Genf“ bezeichnet wird. Ungewollt hat der Schmuckverächter so erreicht, dass Uhren zu Schmuckstücken wurden – eingebaut in Halsketten, Amulett-Dosen oder Parfüm-Flakons. Zu besichtigen während einer Zeitreise durch die Genfer Uhrmachergeschichte im Patek Philippe-Museum. Dass Calvin auch seine eigene Kirche von jeglichem Tand befreite, ist in der Kathedrale St. Pierre zu sehen. Hinter dem wuchtig-antiken Säulenportal nichts als nackte, graue Wände. Wer auf den Turm steigt, findet das Örtchen mit dem besten Blick über Genf: die ehemalige Türmer-Toilette. Um die Kirche herum steile Kopfsteinpflastergassen, Markisen-verzierte Brasserien und Monsieur Juliens herrlich unaufgeräumtes Antiquariat – Genfs winklige, gemütliche Altstadt könnte ein französisches Dorf sein, mit dem Place du Bourg als dreieckigem Platz für eine Kaffeepause.