Fort Lauderdale: Heimathafen der Good Vibrations

Mittlerweile hat sich Fort Lauderdale den pubertären Spring-Break-Stempel abgewaschen, ist erwachsener geworden. Nicht, dass das Feiern verlernt worden wäre, aber es läuft 2021 insgesamt einfach gepflegter, stilvoller ab. Ein gutes Beispiel dafür ist das „Shooters Waterfront“, in den 1980ern eine berüchtigte Party-Location. Heute glänzt es als coole urbane Intracoastal-Oase mit Gratis-Yoga, Livemusik („Rock the dock“) und Brunch am Wochenende.

Überhaupt das Essen: In Fort Lauderdale kann es großartig, sogar denkwürdig sein. Als besten Konter auf die öden und permanent wiedergekäuten Burger/Pizza/Hotdog-Klischees pflanzt die Küchenbrigade im legeren „3030 Ocean“ im Strandhotel Marriott Harbor Beach Köstlichkeiten aus dem Meer und feinste Farm-to-table-Bioprodukte auf die Teller. Heißer Tipp des Autors: ein Dreigänge-Degustationsmenü um wohlfeile 55 Dollar – es wird Ihre Meinung zur Ami-Cuisine nachhaltig verändern.

Auch die Top-Herbergen am palmengesäumten Beach Boulevard offerieren das Gegenteil von kulinarischer Wüste. Im „Burlock Coast“-Restaurant des „Ritz Carlton“ sollte man die Lobster-Pasta nicht von der Tischkante stoßen, im „S3-Sun Surf Sand“ des Hilton versammelt sich eine gut aufgelegte Crowd zur Happy Hour besonders gerne um die Feuerstelle im Freien. Und das „El Vez“ im „W“ ist alles, nur kein Durchschnittsmexikaner. Populär ist auch das „Dock & Dine“: Zuerst mit dem Wassertaxi in den Kanälen an den schlossartigen Anwesen der Promis vorbeischippern, dann vom „Hop-on, Hop-off“-System profitieren und Downtown beim Las Olas Boulevard mit seinen Galerien, Boutiquen, Straßencafés, Asiaten und Italienern raushüpfen.

Wer herausragendes Eis schlecken will, muss zu Kilwins, einer in unseren Breiten unbekannten US-Kette. Entweder gleich in die Filiale am Las Olas Boulevard, oder im Zuge eines Nostalgie-Trips in die Diele im charmanten Sommerfrische-Ort Lauderdale-by-the-Sea. Der Vorteil, wenn man mit dem Fahrrad im Old-Florida-Dorf eingeritten ist: Man kann sich den durch Sorten wie „Mint Chocolate Chip“ oder „Toasted Coconut“ angehäuften Kalorienberg bei der Heimfahrt sofort wieder abstrampeln.