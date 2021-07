Familienurlaub im Pflerschtal: Der himmlischen "Hölle" so nah

Family-Fünfsterne-Resort bedeutet: Bis zehn Uhr vormittags können die lieben Kleinen im Kinderclub abgegeben werden, wo sie dann die nächsten fünf bis sechs Stunden professionell bespaßt werden. Für ein paar Stunden ist dann Erholung von den lieben Kleinen garantiert, und die Kinder haben auch ihren Spaß. Das geht von harmloser Schatzsuche durchs Dorf bis zum Bogenschießen im Wald, organisiert werden sogar Zeltlager im Wald und Hüttenlager für Teenies. Und ab Mai 2022 sollen sogar ein Reiterhof und ein Streichelzoo die Kinder erfreuen.

Tatsächlich sieht das etwa so aus: Die Eltern überreden die Kinder ab dem Frühstück, ob sie dort nicht vielleicht Abenteuer erleben wollen, die Wälder durchstreifen und am Waldbach Dämme bauen wollen und so weiter, und sobald das Kind wirklich hinter der Türe des Kidsclub verschwindet, geht für die Eltern die Party los. Zu bezeugen waren Highfives, geballte Siegerfäuste wie nach einem Dreisatzsieg in Wimbledon oder einfach nur ein Sprint der Eltern ins nun ruhige Zimmer, in den Fitnessbereich, in den Yogabereich oder in den riesigen, höchst geschmackvoll eingerichteten Spa- und Wellness-Bereich, wo Kinder gar nicht reindürfen.