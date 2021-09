"Drent" und "herent": Unterwegs im grenzenlosen Entdeckerviertel

Am Heratingersee (dem wärmsten der acht Badeseen) genießen wir ein Entdeckerviertel-Picknick auf dem Steg: Gegen Vorbestellung stellen zwölf Wirte regionstypische Spezialitäten im Rucksack zusammen. Sind wir beim Thema Genuss angelangt: Den gibt es im Entdeckerviertel allerorts, die kulinarischen Leistungen sind genauso köstlich wie preiswert.

Bierfreunde radeln überhaupt durch’s Paradies, insgesamt laden in der Region sechs Brauereien ein: Schnaitl in Gundertshausen; der Braugasthof Vitzthum in Uttendorf, die Manufaktur Burghausen, das Stiegl-Gut Wildshut in St. Pantaleon sowie die beiden Gasthausbrauereien Wirt z’Ernsting in Ostermiething und das Brauhaus Haselbach in Braunau. Hier kommt es auch im Glas zu manch’ ungeahnter Entdeckung.