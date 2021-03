Drei-Seen-Tour im Tannheimer Tal: Die Ferne so nah

Es gibt diese Bergpanoramen, die einem als Tirolerin jedes Mal das Gefühl von Heimat geben. Dann gibt es wiederum Orte in den Bergen, die fühlen sich an, als wäre man ganz woanders.

Oft taucht das (sogar für uns Tiroler kitschige) Foto mit den drei Seen im Tiroler Außerfern auf Social Media auf. Jedes Mal der Gedanke: Warum war ich selbst noch nie dort? Obwohl sie vor der Haustüre liegen. Hier in den Tannheimer Bergen, einem Teil der Allgäuer Alpen, im Bezirk Reutte. Immer wieder vorgenommen, immer wieder verschoben. Im vorigen Sommer war es so weit.

Strahlend blauer Himmel. Es geht los. So früh wie möglich, sonst überrennen einen Touristen, so der Tipp von Bekannten. Start ist beim ersten See, dem Vilsalpsee in Tannheim. Noch ist es ruhig.