Die Welt in Grün: St. Patrick's Day wird auch 2021 gefeiert

Egal, Hauptsache grün und eine Party – das könnte genau der Grund sein, warum die ganze Welt auf den St. Patrick’s Day (irisch: Lá Fhéile Pádraig) steht (wie schon auf das Irish Pub an sich, auch so eine Sache). Ganz besonders natürlich amerikanische Städte, in die einst die irischen Auswanderer kamen – Chicago färbt am 17. März sogar seinen Chicago River grün (siehe auch Aufmacherbild).