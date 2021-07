Die spektakulärsten Hotelbars weltweit

Unter afrikanischem Sternenhimmel

Einen Cocktail unter freiem Himmel unter den Sternen Afrikas genießen – das können Gäste in der Bar des Chitabe Camps (Bild oben) von Wilderness Safaris. Sie liegt auf erhöht gebauten Holzplattformen, die den strohüberdachten Gemeinschaftsbereich mit den Gästezelten verbinden. Mitten in der Wildnis Botswanas gelegen, haben sie hier eine uneingeschränkte und einzigartige Sicht auf den Sonnenuntergang und das Treiben zahlreicher Wildtiere. Das Chitabe Camp liegt auf einer Insel im Südosten des Okavango Deltas. Das Gebiet ist so vielfältig und reich an Tieren, dass Safarireisende jeden Tag etwas Anderes und Einzigartiges zu sehen bekommen. Neben der Lage in einem der besten Wildtierareale des Okavango Deltas, vereint Chitabe Nachhaltigkeit, Design und Architektur.