Die Neo-Kulinarik Athens

Traditionelle Lokale mit Seele gibt es nur noch wenige in Athen – solche wie das Stani in der Marika-Kotopouli-Straße 10, in dem die Einheimischen hausgemachtes Schafsjoghurt und Milchspeisen wie Galaktoboureko (Griespudding in Filo-Teig) kaufen. Während Athen in den 1960ern noch rund 1.600 dieser Milchläden beherbergte, ist heute nur noch das Stani übrig. „Nur weil es nie umgezogen oder expandiert ist und stets treue Kunden hatte, konnte es die Krise überstehen“, erklärt der Athener Konstantinos Kalfakakos bei einer kulinarischen Stadttour. Und das, obwohl es sich direkt hinter dem historischen Omonia-Platz befindet. Einst das geschäftige Herz der Stadt, ist der Platz, dessen Name „Harmonie“ bedeutet, heute ein Ort, den man eher meidet. Von den Kaufhäusern, Cafés und Hotels sind nur noch Fassaden übrig, die meisten Läden von damals geschlossen. Der Platz ist zum Treffpunkt für Dealer, Drogensüchtige und Prostituierte geworden – und damit zum Symbol für den Niedergang des Landes.