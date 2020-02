Die lustigsten Sicherheitsvideos der Airlines

Outdoor-Star als Hobbit

Immer wieder neue Ideen für unkonventionelle Sicherheitsvideos hat Air New Zealand. Angefangen bei Auftritten von Figuren aus den " Herr der Ringe" oder "Hobbit"-Filmen bis hin zu einem „Man in Black“-Rap. Gelungen ist die Version, in der Survival-Experte Bear Grylls tief in der neuseeländischen Wildnis erklärt, wie die Sauerstoffmaske angelegt werden soll oder in einem Baumstamm sitzend Anweisungen zum Umgang mit elektronischen Geräten an Bord gibt.