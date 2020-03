Die längste überdachte Holzbrücke Europas

Die meisten Menschen, denen Bad Säckingen ein Begriff ist, denken jedoch selten an die Brücke, sondern vielmehr an Joseph Victor von Scheffel, der das Stück „Trompeter von Säckingen“ geschrieben hat. „Ach ja, die Trompeterstadt, kenn ich“, sagen die einen, wenn sie auf den Kurort angesprochen werden, andere haben noch nie von dem Städtchen gehört. In Österreich sind Holzbrücke und Kurort übrigens am ehesten in Purkersdorf bekannt. Wegen des ein oder anderen Straßennamens oder des Mini-Nachbaus der Brücke, der seit 44 Jahren von einer regen Städtepartnerschaft zeugt.