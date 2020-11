Die Insel Rodrigues: Ganz jenseits von Afrika

Samstagsmarkt in Port Mathurin. Die Hauptstadt, die man Matschrijn ausspricht, ist ein größeres Dorf im englischen Reißbrettstil mit bunten Häuserzeilen, einem kleinen Hafen mit der Statue vom ausgestorbenen Vogel Solitär und spürbar kreolischem Spirit. Der ist am Samstagsmarkt am schönsten zu erleben, in der Halle und an Straßenständen trifft sich die halbe Insel. Dort gibt es auch Chili-Chutney, Honig und die inseltypischen Strohhüte als Souvenir.

Jurassic Park. „Früher bevölkerten Tausende Riesenschildkröten unsere Insel, dann wurde ihr Fleisch an Seefahrer und Piraten verkauft, bis die Tiere ausgerottet waren. Aber auf den Seychellen haben sie überlebt und wurden bei uns wieder angesiedelt“, erklärt Guide Guy im François Leguat Tortoise & Cave Reserve. Bei den täglichen Führungen durch diese Schutzzone zur Höhle ist Showtime in Zeitlupe angesagt: Genüsslich mampfen sie Gras, wuchten sich im Schneckentempo durchs Gelände, dösen im Schatten oder sorgen dafür, dass die Artgenossen nicht weniger werden. Als Highlight wartet hier eine fünfhundert Meter lange beleuchtete Höhle, wenige Kilometer entfernt bietet die Caverne Patate noch spektakulärere Formationen. Die Rückfahrt entlang der Südküste führt durch ein archaisches Rodrigues vorbei an einfachen Fischerhütten und den typischen Tintenfisch-Trockengestellen. Als Kontrast dazu tanzen und fliegen am Horizont die bunten Boards der Kitesportler im Höllentempo über die Wellen.